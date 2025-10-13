La Pallacanestro Femminile Vercelli riparte dalla C

Domenica 19 ottobre alle ore 18,00 al Palapiacco di Via Donizetti a Vercelli, inizierà la stagione 2025/26 per la PFV che affronterà la Polisportiva San Giacomo di Novara.

La squadra vercellese, dopo la rinuncia alla serie B, si presenterà ai nastri di partenza un po’ cambiata rispetto alla scorsa stagione.

Difatti non saranno più parte del gruppo diverse giocatrici come Coralluzzo e Gentilini (cessata attività agonistica), Sarrocco, Giulia Leone e Rebecca Francia (trasferitesi alla Novipiù Casale M. in serie C), Bouchefra (accasatasi a Nichelino in serie B) e Dockrill (tornata a casa terminati gli studi).

Restano a difendere i colori vercellesi le fedelissime Acciarino, Ansu, Bertelegni, Buffa, Deangelis e Liberali, con Bassani non appena potrà tornare in campo dopo la convalescenza conseguente all’intervento subito.

Ad esse si aggiungeranno Chillini e Arianna Francese, che lo scorso anno erano nella formazione di serie C, ma che hanno disputato varie gare anche in B.

Il resto dei posti a disposizione in panchina, ed in campo, sarà occupato via via dalle giocatrici delle formazioni Under 19 e Under 17, che pure stanno iniziando l‘attività agonistica in questo periodo.

E proprio questo è l’obiettivo della società: far crescere e maturare il più possibile le ragazze del proprio settore giovanile, impegnandole anche in un campionato senior che possa dare loro maggiore esperienza e maturità, al fine di poter contribuire a comporre, nel prossimo futuro, squadre fortemente connotate dalla presenza di giocatrici cresciute in società, accanto a quelle che sono ormai “di famiglia” e che vorranno accompagnarle nella loro crescita-

Nella corrente stagione, inoltre, la PFV prenderà parte con proprie formazioni ai campionati regionali giovanili con le seguenti squadre:

Under 13: (classe 2013) affidate al tecnico Luca Colombi; calendario ancora in preparazione.

Under 14: (classe 2012/2013) affidate a Davide Simone, allenatore anche della prima squadra coadiuvato da Andrea Congionti. Calendario ancora in preparazione.

Under 17: (classi 2010/2011- con inserimenti 2009) affidate a Gabriele Bendazzi affiancato da Fabio Corino. Inizio campionato venerdì 17.10.2025 ore 19,30 a Vercelli, Palapiacco, contro Basket Venaria.

Under 19: (classi 2007/2008/2009) affidate a Michele Fioretti. Inizio campionato lunedì 20.10.2025 ore 19,30 – a Vercelli – Pal. Sciola Media Pertini, contro Cerrus Basket di Sozzago.



