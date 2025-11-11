Terza vittoria consecutiva per la PFV

PFV

SERIE C

Lettera 22 – Pallacanestro Femminile Vercelli 57-63

Parziali: (12-15; 23-35; 34-44; 57-63)

Tabellino: Acciarino 12; Ansu 14; Bertelegni 3; Buffa 20; Chillini 7; Deangelis 5;

Liberali; Balzaretti 2 N’Guefack Lowe; Francese El.

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti - Ass. Asja Bassani





Terza vittoria di fila per la PFV che va a vincere sul non facile campo di Ivrea per 57-63 contro Lettera 22, che – per parte sua - ha cercato fino al termine di ribaltare il risultato, senza però riuscire a completare la rimonta nell’ultimo quarto.

L’avvio di gara, pur caratterizzato da molti errori, era stato all’insegna dell’equilibrio fra le due compagini in campo, con le ospiti capaci di ricavarsi un piccolo margine di vantaggio a fine primo quarto sul 12-15.

Nel secondo periodo, poi, la PFV imponeva il proprio gioco e con maggior precisione al tiro ed una discreta difesa scavava un solco, che si sarebbe rivelato decisivo alla fine per contenere il ritorno delle padrone di casa, chiudendo a metà match sul 23-35.

Nella ripresa le eporediesi cambiavano marcia e si mantenevano – nel terzo quarto – alla pari delle avversarie recuperando due punti sul finire del terzo periodo che si chiudeva 34-44.

Nell’ultima frazione di gioco la PFV dapprima sembrava poter risolvere la pratica .portandosi a +15 ma poi aveva una sorta di black out e Lettera 22 si rifaceva pericolosamente sotto, arrivando a -5 con due minuti e mezzo ancora da giocare.

Ma le ragazze di Davide Simone si ricordavano di essere da serie B e con un colpo di reni finale riuscivano a tenere a distanza le avversarie, grazie anche ad una tripla ed un gioco da tre punti di Giada Buffa nel finale che consentivano alla squadra di mantenere un margine sufficiente a vincere.

Ora la PFV si issa al primo posto in classifica a punteggio pieno e con il turno di riposo già osservato, sia pur in coabitazione, in attesa dei futuri scontri con le altre capo classifica.

Per intanto il prossimo impegno vedrà le vercellesi tornare a giocare al Palapiacco a Vercelli sabato (e non domenica) 15 novembre alle ore 19,30 contro Basket Venaria, formazione piuttosto temibile.