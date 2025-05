Gruppo Marazzato protagonista alla fiera Maison & Loisir di Aosta

La fiera Maison & Loisir, in calendario nel centro fieristico Espace Aosta dal 30 aprile al 4 maggio, ha concluso la sua decima edizione con una grande affluenza di pubblico e la partecipazione di oltre 200 aziende espositrici più un calendario di 150 eventi di contorno. Per il Gruppo Marazzato, presente tramite la sua filiale aostana, questa nuova rassegna ha confermato la bontà degli obiettivi e dei servizi che l’azienda, leader nelle bonifiche e nel trattamento dei rifiuti industriali e non, offre da anni a imprese e privati. Come nel 2023, il salone dedicato alla casa e al tempo libero ha rappresentato un’opportunità per sensibilizzare e informare il pubblico su temi di grande attualità, come appunto la creazione di un ambiente sostenibile a cominciare dalla propria casa e sulla possibilità di accedere a servizi di recupero e smaltimento di materiali nocivi come l’amianto, ma anche del recupero, ripristino o sostituzione dei serbatoi, a prezzi accessibili e con la garanzia di una manodopera esperta e preparata.

Il Gruppo Marazzato è particolarmente legato alla piazza valdostana e attento alle particolari esigenze dei suoi abitanti: proprio in Valle d’Aosta, Lucillo Marazzato, ha fondato oltre 70 anni fa l’impresa di trasporti che in poco tempo si è sviluppata verso servizi di spurgo, intraprendendo un cammino che l’ha portata a diventare il colosso delle bonifiche e del trattamento di materie pericolose che è oggi. Per l’azienda, che ha il suo quartier generale a Borgo Vercelli (VC), la sede di Aosta è tuttora la più grande delle succursali e nel 2022 è stata trasferita in un nuovo complesso più grande e moderno dove opera un team di oltre 20 persone guidate da Andrea Sinigaglia, responsabile della filiale valdostana dal 1995, Roberto Iatì, specializzato nella bonifica amianto, e gli altri professionisti esperti nelle tecnologie alla base dei servizi di bonifica, della gestione dei rifiuti, degli spurghi civili e industriali, delle escavazioni a risucchio e delle manutenzioni e ispezioni industriali.

Come due anni fa, alla fiera è stata sottolineata l’importanza del trattamento e manutenzione dei serbatoi di gasolio per riscaldamento, tramite una serie di attività che vanno dalla bonifica e smaltimento al recupero e riconversione. Per avere maggiori informazioni e richiedere preventivi riguardo la bonifica di amianto e lo smaltimento serbatoi si può visitare il sito privati.gruppomarazzato.com