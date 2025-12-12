CERQUITY supera i 70 milioni di euro di fatturato e attiva 2,5 milioni l’anno di incentivi

La Comunità Energetica Rinnovabile CERQUITY si prepara a presentare ai Soci risultati che confermano la solidità e la maturità di un progetto avviato cinque anni fa e oggi riconosciuto anche dai principali Enti del settore energetico nazionale come modello di riferimento per le CER.

Le sedi operative di Cuneo, Pescara e Matera hanno collaborato in modo integrato consentendo a professionisti e imprese locali di tutta Italia di presentare al GSE – Gestore dei Servizi Energetici domande di contributo PNRR a fondo perduto del 40% per la realizzazione di impianti fotovoltaici per una potenza complessiva di circa 50 MW a cui si aggiungono ulteriori 20 MW già associati a CERQUITY. Un volume che genera un valore economico stimato in oltre 70 milioni di euro, che non resta in capo ad un singolo general contractor ma è distribuito capillarmente tra aziende del territorio, con ricadute dirette e indirette sull’economia locale di progettisti, fornitori, installatori, consulenti e molte altre figure professionali.

Oltre all’impatto immediato, la prospettiva più significativa riguarda i benefici futuri: grazie agli incentivi previsti per l’energia condivisa sempre erogati dal GSE, CERQUITY potrà attivare un potenziale flusso economico di oltre 5 milioni di euro all’anno per 20 anni, da distribuire tra i Soci Produttori, Soci Consumatori e la Comunità stessa. Una stima che, pur formulata al condizionale, rappresenta un’opportunità concreta: gli incentivi, infatti, saranno riconosciuti in base all’effettiva partecipazione dei Soci.

Per aderire all’iniziativa ed accedere agli incentivi è sufficiente essere titolari una fornitura di energia elettrica. L’adesione è semplice e non comporta alcun cambio di fornitore. Associandosi come consumatori, i Soci potranno beneficiare di un ritorno economico pari a circa 30 € ogni 1.000 kWh consumati in fascia F1, sia per utenze domestiche sia aziendali. Naturalmente potranno associarsi anche nuovi Soci Produttori che conferendo l’energia generata dai loro impianti riceveranno un incentivo maggiore.

Ma l’impatto non sarà solo economico ed ambientale. Con una struttura finanziaria così solida, CERQUITY potrà sviluppare progetti sociali a favore dei territori in cui opera: iniziative dedicate alle fasce più fragili, attività per i giovani e servizi ai cittadini anche in collaborazione con le amministrazioni locali. I Soci saranno chiamati a partecipare attivamente, segnalando bisogni e contribuendo alla definizione delle priorità.

CERQUITY, organizzata come Cooperativa per Azioni, prevede una quota di adesione accessibile: 25 € per i privati e 100 € per le imprese, con un contributo variabile aggiuntivo per queste ultime. Le quote sono interamente rimborsabili in caso di recesso, offrendo una tutela anche ai più prudenti.

Con oltre 1.000 Soci già iscritti, CERQUITY invita cittadini e imprese a contribuire alla crescita sostenibile del proprio territorio, all’interno di un modello energetico indipendente, etico, democratico e inclusivo. Una scelta che significa partecipare, da protagonisti, alla costruzione del nostro futuro non solo energetico.

Per informazioni è possibile scrivere a info@cerquity.it o chiamare il numero 351 5010547.