PFV, ennesima vittoria

Serie C

Girone titolo – 4^ giornata





Domenica 19.4.2026– ore 20,30

Vercelli - Pal. Com.le G. Piacco – Via Donizetti 19





Pallacanestro Femminile Vercelli – Pink Basket Torino 76-48

Parziali: (22-10; 37-20; 51-39; 76-48)





Tabellino: Acciarino 10; Ansu 18; Deangelis 5; Buffa 18, Francese El.; Francese Ar. 15, N’Guefack Lowe 2, Bertelegni 6; Ceragioli 2, Lahmidi, Chillini, Cavalli.

Allenatore: Davide Simone Ass. All. Andrea Congionti –





Nel girone per l’accesso alle final four, la PFV ha conquistato l’ennesima vittoria battendo in casa Pink Basket di Torino per 76-48 al termine di una partita che è stata sempre sotto il suo controllo.

Le vercellesi, infatti, avevano un buon approccio alla gara, mettendo in mostra una manovra fluida che portava spesso alla conclusione positiva ed una difesa intensa quanto basta a tenere le avversarie al limite dei 10 punti.

In questa fase erano Buffa (5 su 5 da tre alla fine), Francese Arianna ed Acciarino (10 punti) ad andare a segno con continuità. Il quarto si chiudeva sul 37-20 per la squadra di casa.

Nel secondo periodo la PFV incrementava il proprio vantaggio, mandando a segno Ansu (7 su 7 da due) e ancora Francese (7 su 8), mantenendo una buona intensità difensiva che consentiva di tenere le avversarie ancora a quota 10 nel quarto, per il 37 – 20 di metà gara.

Nella ripresa, forte del vantaggio acquisito, la squadra di Simone rifiatava un po’, rallentando il ritmo e l’intensità difensiva, effettuando anche molte rotazioni, cosicché le ospiti recuperavano qualche punto e si riportavano a -12 al 30’.

Nell’ultimo quarto, però, le torinesi dovevano cedere le armi di fronte ad una PFV di nuovo molto determinata che metteva a segno altre tre triple con Buffa ed andava ripetutamente a segno con Arianna Francese, Bertelegni e Acciarino, con N’Guefack e Ceragioli a dare una mano importante.

E’ stata, dunque, un’altra prova di maturità della squadra di Davide Simone, che ha saputo controllare il match per tutti 40’, senza sbavature, anche nei momenti in cui ha rifiatato un po’

La squadra ha tirato bene con 26/42 da due (61%), 5/16 da tre (31%) e 9/18 ai liberi, portando ben quattro giocatrici in doppia cifra, con ben 38 rimbalzi conquistati, 11 assist e 10 palle recuperate (contro sole 6 perse): dati statistici, d’accordo, ma che denotano una compattezza di squadra notevole ed il raggiungimento di un buonissimo standard di gioco, che a questo punto della stagione è molto confortante.

Il prossimo match per la PFV si giocherà domenica 26.4.2026 alle ore 18,30 a Saluzzo, contro Pilates Studio Saluzzo per l’ultima giornata di andata della seconda fase, prima del difficile incontro di Moncalieri del turno successivo, contro la seconda in classifica e diretta concorrente alle finali di giugno.