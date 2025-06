Biud10: in 140 al torneo di tennis e padel

Sabato scorso al circolo Pro Vercelli Tennis si è conclusa la 13° Edizione del Torneo Tennis & Padel per Andrea Bodo. Il torneo non competitivo aperto a tutti è stato un successo e ha visto scendere in campo ben 140 giocatori e, durante la giornata, è stato consegnato un assegno di 15mila al Micro Nido Andrea Bodo per Tata Mia a sostegno delle spese di gestione ordinaria.

L’incasso totale della manifestazione (quote di iscrizione al torneo + donazioni ricevute) è stato di euro 3.640; durante l’aperitivo organizzato al termine della giornata, sono stati sorteggiati i premi offerti da: Vicolo Schilke, Salsamenteria di Via dei Mercati, Vini del Cusu, Parafarmacia Ravera e Gin Boca che ringraziamo per il consueto supporto.

L’incasso della manifestazione verrà utilizzato per i progetti del 2025.

«L’Associazione Biud10 OdV ci tiene inoltre a ringraziare la Pro Vercelli Tennis, il presidente Piercarlo Ferraris e il suo consiglio direttivo, il suo staff ed i suoi maestri per aver messo a disposizione gratuitamente i campi e le strutture sportive e per aver sostenuto attivamente l’evento e il ristorante del Tennis. Grazie anche ad Andrea e Matteo Rosate che ci hanno seguiti per tutto il torneo immortalando i vari momenti della giornata con le loro foto (le trovate sulla nostra pagina Facebook)».

Il prossimo appuntamento Biud10 è la festa calcio-gastronomica “10 X SEMPRE” che si terrà sabato 28 giugno, al campo sportivo di Caresanablot.