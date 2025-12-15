Videomapping delle meraviglie: il Comune amplia l'orario

E' una delle novità più apprezzate nel ricco calendario di eventi natalizi del Comune di Vercelli. Il videomapping che rende animata e suggestiva la facciata del Palazzo Comunale allunga gli orari per consentire ai vercellesi di apprezzare uno spettacolo che valorizza il municipio e la rinnovata piazza.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17,30 alle 23 verranno proiettate le immagini in movimento, mentre sabato e domenica dalle 17,30 alle 21 ci sarà la possibilità di ammirare il video - che dura circa 15 minuti - con pausa di 10 minuti tra una proiezione e l’altra.

«Non perdete questa fantastica opportunità - dice il vice sindaco, Domenico Sabatino - Ogni sera sarà un'esperienza unica da condividere con amici e familiari».