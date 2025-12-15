 / Attualità

Videomapping delle meraviglie: il Comune amplia l'orario

Un'apprezzata novità nel panorama degli eventi natalizi

E' una delle novità più apprezzate nel ricco calendario di eventi natalizi del Comune di Vercelli. Il videomapping che rende animata e suggestiva la facciata del Palazzo Comunale allunga gli orari per consentire ai vercellesi di apprezzare uno spettacolo che valorizza il municipio e la rinnovata piazza.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17,30 alle 23 verranno proiettate le immagini in movimento, mentre sabato e domenica dalle 17,30 alle 21 ci sarà la possibilità di ammirare il video  - che dura circa 15 minuti - con pausa  di 10 minuti tra una proiezione e l’altra. 

«Non perdete questa fantastica opportunità - dice il vice sindaco, Domenico Sabatino - Ogni sera sarà un'esperienza unica da condividere con amici e familiari».

