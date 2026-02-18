Carabinieri in congedo, nuova sede in San Pietro Martire

Il sindaco di Vercelli, Roberto Scheda, ha consegnato mercoledì mattina le chiavi della nuova sede, in San Pietro Martire, all’organizzazione di volontariato

dell’Associazione nazionale Carabinieri in congedo. Alla cerimonia erano presenti il presidente Giancarlo Merenna, il presidente del Consiglio comunale, Romano Lavarino, e l’assessore al Patrimonio, Stefano Pasquino.

Dal gennaio 2025, il Comune ha siglato una convenzione con l’organizzazione di volontariato. I militari dell’Arma in congedo organizzano periodicamente i controlli nel centro cittadino in particolare in occasione dei mercati e prestano servizio durante tutte le manifestazioni organizzate dal Comune.