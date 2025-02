Chiude il varco di via Tavallini

Da martedì 18 febbraio, come da accordi stipulati da mesi con la Rete Ferroviaria Italiana, è chiuso definitivamente il varco tra via Fulvio Testi e via Tavallini. Il tratto era stato aperto per agevolare il traffico veicolare durante la chiusura di corso Avogadro di Quaregna.

Intanto il Comune ha reso note anche le variazioni al traffico previste durante le sfilate di Carnevale, in programma domenica 23 febbraio e sabato 1° marzo.

Dalle ore 8: divieti di sosta con rimozione forzata e di transito in piazza Pajetta (resterà disponibile solo la carreggiata lato cinema Italia) e via Goito; dalle 8: divieti di sosta con rimozione forzata in corso San Martino, piazza Cesare Battisti (lato via Giovine Italia), via Giovine Italia e Largo d’Azzo.

Dalle 13 divieto di transito in via Legnano, corso San Martino, piazza Cesare Battisti (lato via Giovine Italia), via Giovine Italia e Largo d’Azzo. Dalle 13 divieto di circolazione in via Bazzi e via Legnano. Le automobili precedentemente parcheggiate in via Legnano e via Bazzi non potranno essere spostate prima del termine della manifestazione.