Pro Vercelli - Vicenza: i divieti per la partita di mercoledì sera

In occasione dell’incontro di calcio Pro Vercelli – Vicenza, in programma domani, mercoledì 11 febbraio alle 20,30, il Comune informa che sono adottate temporanee limitazioni alla viabilità.

I divieti di circolazione riguardano: dalle 18 a cessate esigenze, è vietata la circolazione di tutti i veicoli nelle seguenti vie Tripoli, tratto tra corso De Gregori e via Benadir; Massaua, tratto tra via Derna e viale Rimembranza; Agordat, tratto tra via Tripoli e viale Rimembranza; Asmara, tratto tra via Tripoli e viale Rimembranza; Derna, tratto tra via Menotti e via Massaua; Rodi, tratto tra via Libia e corso De Gregori.

Divieti di sosta con rimozione forzata interessano, dalle 18 fino a cessate esigenze: via Tripoli, tratto tra corso De Gregori e via Benadir; via Massaua, tratto tra piazza Battisti e viale Rimembranza; via Rodi, tratto tra via Massaua e corso De Gregori; via Agordat, tratto tra via Tripoli e viale Rimembranza

via Asmara, tratto tra via Tripoli e viale Rimembranza; parcheggio di via Derna, metà area lato stadio parcheggio di piazza Camana, metà area fronte ingresso “Curva Ovest – tifosi locali”.

È consentita la sosta esclusivamente ai veicoli al seguito della tifoseria ospite in via Tripoli, nel tratto tra corso De Gregori e via Agordat e, a esaurimento dei posti disponibili, in via Agordat, via Asmara e via Rodi, salvo diverse disposizioni dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. In deroga ai divieti di circolazione, è consentito il transito dei veicoli della tifoseria ospite solo per raggiungere le aree di sosta indicate, con accesso da corso De Gregori.