Viabilità: telecamere sul cavalcaferrovia Tournon e interventi sulla ciclabile di via Trino

Il Comune informa che sono previste modifiche temporanee alla circolazione stradale per lavori pubblici e per lo svolgimento della finale di Coppa Italia eccellenza, in programma mercoledì sera allo stadio “Silvio Piola”. In campo Alessandria e Cuneo.

Dalle 18 alle 2, sono in vigore temporanei provvedimenti viari: divieto di circolazione e di sosta con rimozione forzata nelle vie: Tripoli (tra corso De Gregori e via Benadir); Massaua (tra via Derna e via Rodi); Agordat (tra via Tripoli e via Rodi); Asmara (tra via Rodi e via Tripoli).

Divieto di sosta con rimozione forzata nel parcheggio di piazza Camana (metà area fronte ingresso “Curva Ovest – tifosi locali”). Divieto di sosta con rimozione forzata eccetto veicoli al seguito della tifoseria dell’Alessandria in piazza Battisti.

I divieti saranno attivi dalle due ore e mezza precedenti l’incontro fino a un’ora dopo la conclusione, salvo diverse indicazioni dell’autorità di pubblica sicurezza.

Giovedì, invece, lavori sul cavalcaferrovia Tournon per l'installazione di telecamere: dalle 8,45 alle 12 e dalle dalle 14,45 sino a cessate esigenze nel tratto interessato dal cantiere stradale sarà istituito un senso unico alternato, regolato da movieri. I lavori si svolgeranno salvo avverse condizioni climatiche.

Nuovi assetti per la sicurezza ciclopedonale in via Trino dove entra in funzione l'attraversamento pedonale con impianto semaforico a chiamata all’altezza della strada che costeggia la roggia Vassalla e conduce alla sede Anffas; il percorso ciclopedonale in via Trino (tra il civico 90 e la Roggia Vassalla) e lungo la strada adiacente la Roggia Vassalla sarà completato con l'installazione di paletti dissuasori sul lato civici pari di via Trino, nel tratto compreso tra via Fratelli Rosselli e il civico 65.

Gli interventi sono affidati ad ASM Vercelli e al Settore Sviluppo del Territorio, Valorizzazione Patrimoniale e Opere Pubbliche.

