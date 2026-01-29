Derby Pro Vercelli - Novara: le variazioni al traffico

Il Comune informa la cittadinanza che, in occasione dell’incontro di calcio Pro Vercelli – Novara, in programma domenica 1° febbraio alle 14,30, saranno adottate importanti e temporanee modifiche alla viabilità e alla sosta nelle aree limitrofe allo stadio “Silvio Piola” e nelle zone interessate dall’afflusso delle tifoserie.

Le misure sono finalizzate a garantire sicurezza, ordine pubblico e corretta gestione del traffico a fronte di una delle partite di calcio più sentite dell'anno.

Divieto di sosta con rimozione forzata

Dalle 11 fino a cessate esigenze è vietata la sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli, ad eccezione di quelli al seguito della tifoseria ospite, nelle vie: Agordat, tra via Rodi e viale Rimembranza; Asmara, tra via Rodi e viale Rimembranza; Rodi, tra via Massaua e corso De Gregori; Tripoli, tra corso De Gregori e via Asmara.

Divieto di sosta con rimozione forzata (tutti i veicoli)

Dalle 11 il divieto è in vigore in piazza Camana, ambo i lati dell’area carrabile in fregio all’ex Distretto Militare (tra via Manzoni e via San Cristoforo); via Tripoli, tra via Benadir e via Asmara; via Massaua, tra viale Rimembranza e via Derna; corso De Gregori, compresi controviale e marciapiede lato civici pari; via San Cristoforo, da corso De Gregori a via Lucca, compreso il controviale lato Questura; via Santorre di Santarosa, tra via XX Settembre e via Menotti; via XX Settembre, tra via Santorre di Santarosa e via Manzoni; area di sosta di piazza Camana – lato parco (intera area); viale Rimembranza, carreggiata lato stadio, tra piazza Solferino e via Massaua.

Divieto di circolazione veicolare

Dalle 12 fino a cessate esigenze è vietata la circolazione di tutti i veicoli in piazza Camana, area carrabile lato ex Distretto Militare (tra via Manzoni e via San Cristoforo) e nelle vie XX Settembre, tra via Santorre di Santarosa e via Derna; Manzoni, tra via Quintino Sella e via XX Settembre; corso De Gregori

via San Cristoforo, tra via Tripoli e via Lucca; vie Rodi, tra via Libia e corso De Gregori; Tripoli, tra via Benadir e corso De Gregori; Agordat, tra viale Rimembranza e via Tripoli; Asmara, tra viale Rimembranza e via Tripoli; Massaua, tra viale Rimembranza e via Derna; Derna, tra via XX Settembre e via Crosa

via Ciro Menotti; viale Rimembranza, carreggiata lato stadio, tra piazza Solferino e via Massaua.

Modifiche temporanee alla circolazione (sensi unici)

Dalle 12 sino a cessate esigenze via Quintino Sella, tra via Manzoni e via Santorre di Santarosa diventa senso unico verso via Santorre di Santarosa; via Santorre di Santarosa, tra via Quintino Sella e via XX Settembre diventa senso unico verso via XX Settembre; via Santorre di Santarosa, tra via XX Settembre e via Ciro Menotti diventa senso unico verso via Ciro Menotti.

Deroga per tifoseria ospite

In deroga al divieto di transito su corso de Gregori, è consentito esclusivamente ai veicoli al seguito della tifoseria del Novara il transito al solo fine di raggiungere le aree di sosta autorizzate.

«Si invita la popolazione residente, i commercianti e gli utenti a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea, a evitare le zone interessate e a programmare per tempo gli spostamenti - commentano dal Comune -. La Polizia locale e le forze dell’ordine garantiranno il presidio delle aree coinvolte per tutta la durata dell’evento. Il Comune di Vercelli ringrazia i cittadini per la collaborazione».