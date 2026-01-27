 / Attualità

Giorno della Memoria, le celebrazioni in Sinagoga

Vercelli, commemorazione delle vittime vercellesi e consegna della medaglia alla memoria di un militare internato

Celebrazioni in Sinagoga, questa mattina, per il Giorno della Memoria. Prefettura, Comune, Provincia, Ufficio scolastico, Comunità ebraica e Consulta provinciale degli studenti commemorano la ricorrenza dalle 9,45 in via Foà: interventi di Paolo Zevi, in rappresentanza della Comunità ebraica, del prefetto Lucio Parente, del sindaco Roberto Scheda e del presidente della Provincia Davide Gilardino. 

A seguire deposizione di una corona d'alloro alla lapide dei deportati ebrei vercellesi, con l'accompagnamento musicale degli studenti del Liceo Musicale Lagrangia e la lettura dei nominativi delle vittime delle Comunità. Alle 10,50 consegna delle medaglie d'onore concesse alla memoria del militare Vasinton Barsanofio, deportato e internato nei lager nazisti. 

In caso di meteo avverso, dopo la posa della corona d'alloro, la cerimonia si sposterà nella sala di rappresentanza della Prefettura,.

