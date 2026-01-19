Viabilità, chiude un tratto di via Agordat

Il Comune di Vercelli informa cittadini, residenti e automobilisti che mercoledì 21 gennaio, dalle 8 alle 18, saranno attivi provvedimenti temporanei di modifica alla viabilità in via Agordat, nel tratto compreso tra corso De Rege e viale Rimembranza, per consentire lavori legati a un’occupazione di suolo pubblico.

Nella fascia oraria indicata saranno in vigore: il divieto di sosta con rimozione forzata, il divieto di circolazione per tutti i veicoli a esclusione dei mezzi impiegati per l’esecuzione dei lavori e i i veicoli dei residenti, compatibilmente con le esigenze operative del cantiere.

Il titolare della concessione all’occupazione di suolo pubblico ha l’obbligo di installare e mantenere segnaletica stradale e di cantiere chiara, visibile e conforme al Codice della strada, posizionare segnaletica mobile, oscurando quella fissa eventualmente in contrasto, informare preventivamente residenti e utilizzatori di autorimesse non accessibili, tramite appositi avvisi, garantire la presenza di personale moviere per agevolare il transito dei residenti nei tratti non occupati dal cantiere, ripristinare immediatamente la circolazione al termine dei lavori e comunicarlo tempestivamente al comando di Polizia locale, adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza di persone e cose durante lo svolgimento dei lavori.

Ai cittadini, invece, si chiede attenzione alla segnaletica e di programmare per tempo gli spostamenti.