Passa la Fiaccola delle Olimpiadi: l'emozione di runner e vercellesi

Un evento destinato a rimanere nella memoria di tanti vercellesi il passaggio della Fiaccola Olimpica: l'emozione dei tedofori e quella del pubblico, i sorrisi delle scolaresche che hanno seguito il percorso, l'abbraccio di Vercelli in piazza Cavour dove, a ricevere la carovana, ci sono il sindaco Roberto Scheda, con il vice Mimmo Sabatino, i rappresentanti dell'amministrazione, il vice presidente del Consiglio comunale Gianni Marino, le maschere e i rappresentanti del Comitato Manifestazioni Vercellesi.

Primo tedoforo del tratto vercellese del percorso, partito alla rotonda del Carrefour, in corso Torino, Matteo Sereno, atleta di Special Olympics, con Rosario Fondacaro il runner che spinge la sua carrozzina sui percorsi di maratone e mezze maratone di tutta Italia. Poi, via via, il passaggio della fiamma agli altri tedofori: con l'emozione di consegnare, insieme al fuoco, il messaggio legato ai valori dello sport, del rispetto e dell'inclusione.

In mattinata la Fiaccola, che ieri era transitata da Crescentino, aveva toccato un luogo simbolico della provincia di Vercelli, la Capanna Osservatorio Regina Margherita in vetta al Monte Rosa nel Comune di Alagna.