Piscina estiva, lunedì parte l'ultimo cantiere. Via Prati, avanti con la costruzione

Ultimo lotto di interventi per riaprire la piscina estiva di via Baratto. Lunedì 3 marzo inizieranno i lavori di completamento per i quali l’amministrazione, guidata dal sindaco, Roberto Scheda, ha investito 300.000 euro di avanzo di amministrazione: il cantiere che durerà 91 giorni. L’intervento porterà alle sistemazioni necessarie per rendere fruibile l’impianto per la stagione estiva. Sono previste la sostituzione dello strato superficiale di terreno perché sia idoneo a ospitare il manto erboso, la realizzazione dell’impianto di irrigazione, l’installazione di arredi e accessori nel fabbricato degli spogliatoi.

«Stiamo procedendo a ritmo serrato perché le piscine possano essere utilizzabili dai nostri concittadini per la stagione estiva che inizierà il 1° giugno - dice l’assessore alle Piscine e all’Impiantistica sportiva, Antonio Prencipe - Ci aspettano dunque tre mesi molto importanti durante i quali i lavori dovranno terminare con puntualità. Così avremo a disposizione la seconda piscina estiva che permetterà di dare la giusta offerta ai nostri concittadini». Prencipe informa che «siamo già all’opera per redigere il nuovo appalto di gestione per affidare gli impianti natatori in tempo utile».

Intanto sta proseguendo a pieno ritmo anche il cantiere per la costruzione della piscina scolastica di via Prati. «Il cantiere va avanti nel rispetto del cronoprogramma», assicura Massimo Simion, assessore ai Lavori pubblici. La previsione è di arrivare alla fine dell'anno con l'impianto ultimato. Finanziato con i fondi Pnrr delle rigenerazione urbana, «il nuovo impianto consentirà di completare l'offerta di strutture natatorie comunali, estive e invernali», conclude Simion