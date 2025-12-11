Riapre il supermercato nella Galleria Viotti: «Un servizio in più per chi vive in centro»

Era uno storico supermercato del centro città e la sua riapertura, dopo un anno e mezzo di attesa, è stata festeggiata da centinaia di clienti che, nella giornata di giovedì, hanno deciso di passare per qualche acquisto dal nuovo punto vendita Despar della Galleria Viotti, in via Dante. Al fianco di Francesca Bresciani - titolare oltre che del punto vendita di Vercelli anche dei supermercati di Tronzano, Alice Castello, Bianzè e Cigliano - e dei dieci collaboratori che ruoteranno intorno al punto vendita del capoluogo, anche tutte le autorità cittadine, a partire dal sindaco, Roberto Scheda, dal vice presidente del Consiglio comunale Gianni Marino e dagli assessori Stefano Pasquino e Mimmo Sabatino.

«E' un servizio importante per un'ampia fetta di popolazione, soprattutto anziana, che vive in centro», commenta il sindaco, auspicando che la riapertura dell'esercizio commerciale sia propedeutica al rilancio dell'intera galleria. Una speranza condivisa anche dalla titolare: «Abbiamo riacceso una luce in una zona di grande passaggio - rileva -. Nei prossimi giorni continueremo a lavorare per rendere attrattiva e sicura l'area, sperando che, attorno a noi, riaprano altri esercizi commerciali».

Il viavia, nella mattina di giovedì, è incessante: chi curiosa al banco di carne e prodotti freschi, chi acquista invitanti forme di pane, chi si fa tentare da un fornito banco della gastronomia pronta. A impartire la benediazione a dipendenti e acquirenti è monsignor Pino Cavallone che partecipa al simbolico taglio del nastro dei locali, insieme ai funzionati di Ascom Vercelli.

«Puntiamo con convinzione su questo punto vendita - commenta Bresciani - e ringrazio in particolare gli uffici comunali di Vercelli con i quali ho laovorato velocemente e senza problemi per completare tutte le pratiche».