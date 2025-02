Incidente sulla provinciale per Palestro

Incidente, poco dopo le 8,30 sulla Sp 596 in direzione Palestro: per cause ancora al vaglio due vetture si sono scontate e uno degli occupanti è rimasto bloccato all'interno dell'abitacolo.

Per estrarlo e affidarlo alle cure del 118 è stato necessario l'intervento di una squadra dei Vigili del fuoco della Centrale di Vercelli: all' arrivo, il personale ha provveduto, mediante tecniche di primo soccorso sanitario, al recupero del ferito. L'altro occuante, invece, era già fuori dall'abitacolo, affidato alle cure dei sanitari.