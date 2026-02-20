Scontro a Valduggia, due feriti

Scontro tra due auto, intorno alle 7 di venerdì mattina, nel Comune di Valduggia. Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, due utilitarie sono entrate in collisione quasi frontale: entrambi i conducenti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118, intervenuti per i soccorsi insieme alla squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo che ha provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi e dell' area interessata.