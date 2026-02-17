Torna a casa il ritratto di Guala Bicchieri rubato nel 2011

Torna a casa, nel giorno dell'anniversario della posa della prima pietra della basilica, il ritratto del cardinale Guala Bichieri asportato nel 2011 dalla sacrestia.

Giovedì 19 febbraio alle 10, nella basilica di Sant’Andrea di Vercelli, con una cerimonia alla presenza delle autorità cittadine i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Torino restituiranno il ritratto.

Il furto si era consumato a settembre 2011, al termine di un'estate che aveva visto le chiese vercellesi finire nel mirino dei ladri d'arte. Effrazioni eran state Santa Maria Maggiore, poi Santa Caterina e per ben due volte la basilica di Sant’Andrea. Nell'occasione, a sparire, erano state tre tele il «Martirio di San Lorenzo» e i ritratti di San Carlo Borromeo e del Cardinale Guala Bicheri, trafugati dalla sacrestia. I ladri, con ogni probabilità, si erano fatti chiudere nella basilica per agire durante la notte: al mattino, il custode aveva trovato a terra le cornici e alcuni brandelli rimasti dal taglio delle tele.

Alla riconsegna saranno presenti il sindaco Roberto Scheda, l’arcivescovo, Marco Arnolfo, il Procuratore della Repubblica, Ilaria Calò, il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente, Federico Barello, e il comandante del Nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Torino, Ferdinando Angeletti. Parteciperà anche l’assessore regionale alla Cultura, Marina Chiarelli.