Reati di droga e maltrattamenti: sconterà 21 mesi di carcere

Doveva scontare un anno e 9 mesi di carcere per un cumulo di pene relative a reati di spaccio di sostanze stupefacenti e maltrattamenti in famiglia. Così, per un cittadino tunisino nato nel 1996, irregolare sul territorio ma di fatto domiciliato a Crescentino, si sono aperte le porte del carcere.

Ad arrestarlo, nei giorni scorsi, gli uomini della squadra Mobile della Questura di Vercelli in esecuzione della revoca del decreto di sospensione di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Genova.

Il condannato, a seguito di attività investigativa, è stato rintracciato e condotto negli Uffici della Questura per la redazione degli atti a suo carico, per essere poi tradotto alla locale casa circondariale, dove sconterà la pena di 1 anno e 9 mesi.