Rogo nel magazzino di una cascina

Incendio in un locale adibito a manutenzione delle attrezzature di una cascina, nella giornata di mercoledì, a Bianzè. Per i soccorsi sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal distaccamento permanente di Livorno Ferraris e da quello volontario di Santhià, insieme all'autoscala dalla Centrale di Vercelli. All'arrivo, le squadre dei Vigili del Fuoco hanno provveduto alla completa estinzione dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'area interessata. Il rogo non ha causato feriti, mentre la Polizia locale di Bianzè è intervenuta per gli accertamenti relativi alla dinamica dell'accaduto.