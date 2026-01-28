A fuoco lo scantinato di una casa disabitata

Principio di incendio, intorno alle 14,30 di mercoledì 28gennaio, in uno scantinato di Santhià: le squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Livorno Ferraris e da quello Volontario di Santhià sono intervenute sull'angolo di via Adua e Viale della Vittoria per il principio di un incendio localizzato in uno scantinato.

L' intervento ha permesso di circoscrivere ed estinguere le fiamme prima che si propagasseso al resto dello stabile, che risulta disabitato.

Non ci sono feriti da segnalare ma gli agenti della Polizia Locale sono al lavoro per ricostruire le cause dell'incendio.