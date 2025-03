Il Gruppo Marazzato premiato da Industria Felix

il Gruppo Marazzato apre il calendario degli eventi dell’anno con un prestigioso riconoscimento. La sede valdostana di Marazzato Soluzioni Ambientali Srl è infatti tra le aziende inserite nell’elenco del premio “Industria Felix” assegnato alle aziende italiane più performanti a livello gestionale e finanziario e conferito nel primo evento dell’anno, dedicato alle realtà del Nord Ovest. Con questo sono ben sei i riconoscimenti che l’azienda vercellese ha ricevuto tramite la sua filiale della Valle d’Aosta. Alla prima nomina, arrivata nel 2021, sono infatti seguite le duplici premiazioni del 2023 e 2024, arrivate sia nella cerimonia riservata alle aziende del Nord Ovest sia in quelle nazionali di fine anno.

Assegnato da "Industria Felix Magazine", supplemento trimestrale de "Il Sole 24 Ore" diretto da Michele Montemurro, il premio si basa su un'approfondita analisi dei bilanci delle imprese italiane, valutando solidità finanziaria, gestione virtuosa e, in alcuni casi, sostenibilità.

In questa specifica edizione, le aziende premiate sono 79, selezionate tra le migliori con sede legale in Piemonte, Lombardia, Liguria e, appunto, Valle d’Aosta, dove Marazzato Soluzioni Ambientali Srl compare tra le appena cinque realtà regionali riconosciute meritevoli del premio.

La cerimonia di premiazione si è svolta mercoledì 5 marzo alle 14 a Milano, nella Sala Biagi di Palazzo Lombardia, durante il 61° evento "Industria Felix - Il Nord Ovest che compete". Presentata dalla giornalista del Tg1 Maria Soave, ha visto la partecipazione di manager e imprenditori delle aziende premiate, oltre a numerosi esperti e rappresentanti delle istituzioni e degli enti partner dell’iniziativa, tra cui Regione Lombardia, Cerved, Banca Mediolanum, ELITE (Euronext) M&L Consulting Group, IRCCS Ospedale San Raffaele.

Il riconoscimento è stato ritirato da Davide Marazzato, uno dei tre fratelli che oggi guidano l’azienda leader nel settore dei servizi e delle bonifiche ambientali e nello specifico Direttore Area Vendite del Gruppo Marazzato di cui Marazzato Servizi Ambientali è la società di punta, che ha così commentato la premiazione:

"Ricevere questo riconoscimento per la sesta volta conferma la solidità e la gestione attenta che caratterizzano il nostro gruppo. Ogni premiazione è una conferma dell’impegno costante verso l’innovazione e la sostenibilità, e una garanzia di affidabilità per i nostri clienti e stakeholder. Siamo orgogliosi di rappresentare la Valle d'Aosta e il Nord Ovest tra le realtà più virtuose d’Italia."

La giornata si è conclusa con l’intervento del professor Cesare Pozzi, docente di Economia industriale della LUISS e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix, che ha presentato un’analisi dettagliata dello stato delle imprese del Nord Ovest.

Un settore in crescita

Secondo l’inchiesta condotta da Industria Felix, nell’ambito delle selezioni per il premio, su 85.000 bilanci aziendali, l’87% delle imprese del Nord Ovest ha chiuso l’anno passato in utile. Tra le regioni, il Piemonte registra il miglior risultato percentuale (88,8%), seguito da Valle d'Aosta (88,4%), Lombardia (87,7%) e Liguria (87,4%). In termini di crescita assoluta, la Lombardia si distingue con un incremento del 2,3% dei ricavi, che hanno raggiunto quasi 1.600 miliardi di euro. Il settore delle costruzioni, metalli e meccanica ha registrato un boom in Piemonte e Lombardia, mentre in Liguria e Valle d'Aosta il comparto trainante è stato quello del sistema casa.