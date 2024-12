Banca del Tempo, il bel concerto della media Ferrari

Riceviamo e pubblichiamo.

Una grande pagina si è aggiunta nella vita della nostra Associazione. La sera del 10 dicembre, nella suggestiva cornice dell'ex chiesa di San Pietro Martire, le note natalizie magistralmente eseguite dall’orchestra della Scuola Media dell’Istituto Comprensivo Ferrari, ci hanno introdotti nel clima festivo del Natale.

Ragazzi e ragazze, nello spirito che dà forza all’Associazione “Banca del Tempo” di Vercelli, promotrice dell’evento, hanno donato il loro tempo per allietare il pubblico con competenza, bravura, gioiosità. Numerosi gli spettatori intervenuti. E’ stata anche un’occasione per meditare sulla forza dirompente della musica che allontana i giovani dalle insidie dei social, chiedendo tempo e dedizione da dedicarle per crescere.

Un vivo ringraziamento e un plauso agli insegnanti che riescono a catturare il loro interesse e a trasformarlo magicamente in musica. Un grazie di cuore anche a questi ragazzi preparati e vicini al successo.