Cuocolo Bosetti: debutta "La casa misteriosa lassù nella nebbia"

Il secondo appuntamento nel 2025 della stagione di Officina Anacoleti coincide con il debutto del nuovo spettacolo di Cuocolo / Bosetti “La casa misteriosa lassù nella nebbia” che sarà in scena in dieci date, ciascuna per un numero limitato di spettatori, proprio presso “casacuocolobosetti” in via Ariosto 85 a Vercelli, già “teatro” in passato di memorabili allestimenti della Compagnia. Una stanza completamente oscurata. Al centro un tavolo rotondo abbastanza grande per sederci intorno quindici persone. Il tavolo è coperto da una stoffa nera. Luce e buio si alternano. La voce della donna, seduta con noi al tavolo, ci arriva attraverso le cuffie. La donna sembra apparire e sparire. È come se fosse lì con noi, ci tiene la mano, ma sembra venire da un altro posto. Parla di sé ma parla di tutti noi. Parte da immagini fissate per sempre nel ricordo e nella memoria. Che cosa è il teatro? Forse la casa misteriosa lassù nella nebbia, forse l’unico posto che conosciamo per domandare ai morti e fare in modo che qualcuno risponda. Il teatro è il luogo dove le attività umane si interrompono, dove si crea un vuoto sulla mappa e dove si crea un vuoto, lì acquattato, c’è sempre qualcosa di nascosto pronto a riprendere il proprio posto. Il teatro è stare in un altro posto. Pensare da un’altra posizione, Spostare lo sguardo dall’esterno. Tempo e spazio sembrano sospesi. Il buio ci invita a vedere quello che non può essere visto. Non crea altre realtà ma insinuandosi nella dimensione del quotidiano deforma il conosciuto, il familiare rendendolo ignoto e perturbante. Un al di là interiore, psico-patologico. In “La casa misteriosa lassù nella nebbia”, gli elementi di partenza una sorta di non dichiarata seduta spiritica, a cui lo spettatore partecipa, sembrano rispecchiare in modo sempre più deciso le tensioni e le ansie di una società in cui l’individuo sembra perdersi alla ricerca della definizione di un sé non più immediatamente riconoscibile. È così che l’esperienza destabilizzante dell’extra-ordinario dà vita a un’immagine seducente del reale.

"La casa misteriosa lassù nella nebbia" va in scena nelle date 21-22-23-25-26-27-28 febbraio 1-4-5 marzo a casacuocolobosetti – via Ariosto 85 con inizio alle 21 - si raccomanda la massima puntualità

L'apertura della biglietteria è alle ore 20,30, ingresso 15 euro con prenotazione obbligatoria: https://www.anacoleti.org/prenotazione-spettacoli/ spettacoli@anacoleti.org oppure 335.5750907