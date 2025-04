Salta "Olivia Denaro": al suo posto Marina Massironi

Lo spettacolo "Oliva Denaro", programmato per il 27 febbraio al Teatro Civico di Vercelli non si è potuto svolgere e non potrà essere recuperato. L'annullamento è stato dovuto a motivi di salute dell'interprete, una circostanza indipendente dalla volontà di Piemonte dal Vivo e del Comune di Vercelli che condividono il dispiacere per l'imprevisto e si scusano per il disagio arrecato agli spettatori.

In sostituzione, sarà possibile assistere allo spettacolo "Ma che razza di Otello?", in programma il 15 maggio alle ore 21. Lo spettacolo vede protagonista Marina Massironi, attrice di straordinario talento e versatilità, capace di portare in scena con sensibilità e ironia un'originale rilettura del celebre personaggio shakespeariano.

I possessori del biglietto per "Oliva Denaro" potranno accedere con lo stesso titolo alla replica del 15 maggio, senza necessità di ulteriori operazioni.