Ornano al Civico con “Maschio caucasico irrisolto"

Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, Antonio Ornano torna sul palco con il suo spettacolo "Maschio Caucasico Irrisolto", un'esplosione di comicità irriverente e riflessioni pungenti che ha conquistato il pubblico di tutta Italia.

L'appuntamento è fissato per il 7 febbraio 2025 al Teatro Civico di Vercelli: una serata di risate e introspezioni, con il comico che, con il suo stile unico, affronterà temi legati alla sua esperienza di uomo e alla realtà contemporanea, attraverso una lente ironica che non risparmia nessuno.

Nel suo spettacolo, Ornano non teme di parlare dei temi più delicati e di esprimere opinioni provocatorie con la sua consueta ironia tagliente. "Maschio Caucasico Irrisolto" è un viaggio comico che riflette sulla società, sui luoghi comuni e sul ruolo dell’individuo in un mondo in continuo cambiamento.

