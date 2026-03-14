Muore carbonizzato nell'incendio della casa

Un uomo di 75 anni, F.D., è morto carbonizzato in seguito all’incendio della sua abitazione scoppiato nel pomeriggio ad Alice Castello, nel Vercellese.

Le fiamme sono divampate in una casa di piazza Crosio e sono state segnalate intorno alle 16,15. Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco, le forze dell'ordine e i sanitari del 118. Quando però è stato possibile entrare nell'alloggio, per l'anziano noin c'era più nulla da fare.

Le cause dell'incidente sono al vaglio di personale tecnico e forze dell'ordine. La vicenda ha destato grave sconcerto in paese.

(notizia in aggiornamento)