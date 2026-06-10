Auto ribaltata in viale Torricelli, una persona in ospedale

Incidente, intorno alle 22 di martedì, in viale Torrcelli dove un'auto, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata su un fianco, forse dopo aver urtato un albero. Per i soccorso è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, insieme alla Polizia Stradale e ai mezzo di soccorso sanitario.

Il personale di viale dell'Aeronautica si è occupato della messa in sicurezza del mezzo e del tratto di strada, mentre i sanitari hanno trasportato una delle due persone coinvolte all'ospedale per le cure del caso.