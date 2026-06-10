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Cronaca | 10 giugno 2026, 07:45

Auto ribaltata in viale Torricelli, una persona in ospedale

Incidente nella serata di martedì

Incidente, intorno alle 22 di martedì, in viale Torrcelli dove un'auto, per cause in fase di accertamento, si è ribaltata su un fianco, forse dopo aver urtato un albero. Per i soccorso è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli, insieme alla Polizia Stradale e ai mezzo di soccorso sanitario.

Il personale di viale dell'Aeronautica si è occupato della messa in sicurezza del mezzo e del tratto di strada, mentre i sanitari hanno trasportato una delle due persone coinvolte all'ospedale per le cure del caso.

redaz

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