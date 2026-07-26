Auto in fiamme nel tratto vercellese della A26

Nella sera di sabato 25 luglio, poco dopo le 20, una squadra del Distaccamento di Livorno Ferraris e una di quello Volontario di Santhià sono intervenute sulla A26 al km 24+200 in direzione Vercelli nel Comune di Crova per l'incendio di un'autovettura.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco la macchina era completamente avvolta dalle fiamme e l' incendio aveva già interessato una parte di sterpaglie adiacente al bordo autostrada, l'intervento delle squadre è valso alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell' area interessata. Presentigli agenti della Polizia Stradale e personale autostradale per la gestione della viabilità.