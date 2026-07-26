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Cronaca | 26 luglio 2026, 09:52

Auto in fiamme nel tratto vercellese della A26

Intervento dei Vigili del Fuoco nella serata di sabato

Nella sera di sabato 25 luglio, poco dopo le 20, una squadra del Distaccamento di Livorno Ferraris e una di quello Volontario di Santhià sono intervenute sulla A26 al km 24+200 in direzione Vercelli nel Comune di Crova per l'incendio di un'autovettura.

All'arrivo dei Vigili del Fuoco la macchina era completamente avvolta dalle fiamme e l' incendio aveva già interessato una parte di sterpaglie adiacente al bordo autostrada, l'intervento delle squadre è valso alla completa estinzione delle fiamme e alla messa in sicurezza dell' area interessata. Presentigli agenti della Polizia Stradale e personale autostradale per la gestione della viabilità.

redaz

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