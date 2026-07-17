Scontro tra due auto davanti al canile, gravissimo un pensionato

Gravissimo incidente, nella mattina di venerdì, davanti al canile di BorgoVercellli.

Un pensionato di 87 anni è rimasto gravemente ferito nello scontro tra due auto: estratto dai Vigili del Fuoco dalla sua vettura finita fuori strada, è stato rianimato sul posto dal personale del 118 che lo ha trasportato in codice rosso in ambulanza all'ospedale di Vercelli. Ferita anche la donna di 86 anni che viaggiava con lui: è stata trasferita in ambulanza all'ospedale di Novara in codice giallo.

Illesi gli occupanti dell'altra vettura coinvolta nell'incidente.

Insieme al personale di viale dell'Aeronautica e ai soccorritori del 118, sono intervenuti i Carabinieri della Comando di Vercelli per la gestione della viabilità e la ricostruzione della dinamica dell'incidente.