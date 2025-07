Cracking Art: Giulia Perotti ed Ettore Leporati testimonial della mostra che colorerà Vercelli

Il Comune sceglie due giovanissimi sportivi, la ginnasta della Libertas Giulia Perotti e lo spadista della Pro Vercelli Ettore Leporati, come testimonial della cracking art che, dal 10 settembre, colorerà le vie e le piazza cittadine.

Saranno l'emblema di una cultura «di tutti, diffusa tra la gente», dice il sindaco Roberto Sceda presentando i testimonial e una serie di iniziative collegate all'esposizione, che resterà attiva fino all'11 gennaio. Attorno agli animali giganti in plastica colorata rigenerata - rane, lupi, chiocciole e coccodrilli variopinti che verranno posti nei luoghi emblematici del capoluogo - si muove un mondo che coinvolge soprattutto i giovani. Progetti realizzati con il Garante dell'infanzia e adolescenza e l'Ufficio scolastico e che verranno promossi attraverso le associazioni di catgoria.

Il primo progetto si intitola «Crea il tuo animale», è rivolto alle primarie e prevede il coinvolgimento degli alunni nella creazione di animali da realizzare con la cracking art. «Vorrei che la plastica diventasse…» è il titolo del progetto rivolto alle medie: gli allievi dovranno realizzare un elaborato sui rifiuti che diventano nuove materie prime. Infine gli alunni delle superiori saranno impegnati con i disegni dedicati a «L'effetto antropico sull'ambiente naturale», cioè l'insieme degli impatti e dei cambiamenti che le attività umane hanno sul pianeta. A giudicare i lavori il sindaco Roberto Scheda, Daniele Fenaroli, curatore della mostra «Guttuso, De Pisis, Fontana… L'espressionismo italiano», Pier Giorgio Fossale, vice presidente della Fondazione Crv e Lella Bassignana, Garante dell'Infanzia.

E' rivolto invece a tutti «Cracking selfie Vercelli», che invita vercellesi e turisti a scattare un selfie con ogni statua, seguendo 3 percorsi tematici (famiglie, arte e «Instagram lovers») per poi condividere, con appositi tag gli scatti. Regolamento e premi saranno pubblicati sul sito del Comune.

La scelta di Perotti e Leporati come testimonial è stata fortemente voluta dall'amministrazione comunale come omaggio a due giovanissimi, non ancora maggiorenni, che già stanno portando il nome della città sulle scene europee: «Sport e cultura si nutrono di impegno, disciplina e passione», dice il vicesindaco, Mimmo Sabatino, presente alla conferenza stampa insieme alla collega di giunta Maria Grazia Ennas, a Bassignana, Fossale, la provveditore Umberto Pelassa e a tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria. Presente anche Giulia Perotti, mentre a rappresentare Leporati, impegnato nel collegiale della Nazionale di scherma, c'era Andrea Uga, presidente della Pro Vercelli Scherma.