A Salvador Loring Lasarte la “Pannocchia di riso 2025"

La Famija Varsleisa, ha deliberato di assegnare il riconoscimento “Pannocchia di riso 2025” a Salvador Loring Lasarte, amministratore unico di Mundi Riso, che ha contribuito alla divulgazione della “cultura sul riso” attraverso progetti di formazione nelle scuole del territorio vercellese e che, «nei suoi 30 anni da amministratore unico ala Mundi Riso di Vercelli, ha messo in campo grande professionalità, dedizione al lavoro e attenzione al territorio». Caratteristiche che, secondo la Famija «permettono di definirlo un cittadino vercellese».

Nato a Siviglia il 26 gennaio 1954, Loring Lasarte è laureato in Scienze Economiche ed Imprenditoriali: imprenditore nell'azienda di famiglia, nel 1996 entra a far parte del Gruppo Spagnolo Ebro che possiede il 50% di Industrie Risi Ravenna e si trasferisce a Vercelli per la gestione delle aziende del gruppo. Chiude lo stabilimento della Mundi Riso per più di un anno per attuare un importante programma di ristrutturazione, rinnovando completamente i macchinari e aggiunge linee di produzione fondamentali per ottenere riso di alta qualità. Dopo aver ottenuto varie certificazioni, Mundi Riso intraprende una seconda ristrutturazione dell’azienda investendo in innovazione, automazione, impianti di ultima generazione, aumentando così la capacità produttiva e l’assunzione di personale.

Per il Gruppo Ebro è sempre stato persona di massima serietà, professionalità e capacità con compiti di rappresentanza istituzionale al FERM dal 2008 a Bruxelles e Madrid. Con l’acquisizione, da parte del Gruppo Ebro, dell’Azienda Riso Scotti (40%) e Geovita Group è chiamato a ricoprire l’incarico di Consigliere. Sponsor ufficiale della guida di Gambero Rosso dedicata ai migliori ristoranti di sushi italiani, Mundi Riso è stata riconosciuta come leder con il suo prodotto di punta New Kenji premium si distingue per le sue caratteristiche eccellenti tra i risi da sushi mantenendo però la sua peculiarità più importante di riso 100% italiano.

La data di conferimento della "Pannocchia di riso 2025" verrà fissata nelle prossime settimane.