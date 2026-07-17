Garage a fuoco: le fiamme raggiungono il tetto dell'abitazione vicina

Incendio, nel tardo pomeriggio di giovedì a Stroppiana. Dopo le 18 la squadra dei Vigili del Fuoco della Centrale di Vercelli insieme a quella Volontaria proveniente dal distaccamento di Trino sono intervenute in via Domenico Carenzo per l’incendio di un garage adiacente al fabbricato abitativo.

All'arrivo le squadre dei Vigili del Fuoco, coadiuvate anche da una con autobotte proveniente dalla Centrale di Vercelli, hanno provveduto alla completa estinzione del rogo, che ormai aveva coinvolto anche parte dell’abitazione posta su tre livelli andando a lambire anche la copertura. Successivamente le attività di soccorso si si sono concentrate sullo smassamento e sull'estinzione di vari focolai.

Sul posto anche un’ambulanza e i Carabinieri