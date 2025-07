Una flotta di 150 e-bike per muoversi in città e in cinque centri del vercellese

Vercelli, Santhià, Crescentino, Trino, Saluggia e Caresanablot puntano su bike sharing attraverso una flotta di e-bike che, attraverso la pedalata assistita, garantiscono la possibilità di girare città a paesi godendosi il bello della mobilità green, limitando la fatica. Centocinquanta i mezzi a pedalata assistita distribuiti nelle 43 stazioni (venti solo nel capoluogo), dei sei comuni del territorio.

A coordinare il progetto, partito attraverso la società Vaimoo, un bando promosso dalla Provincia, con Atap e Agenzia della Mobilità Piemontese a operativamente un progetto già attivo a Biella, Asti e Verbania: il giro d'onore, per l'inaugurazione, è stato affidato al presidente della Provinia, Davide Gilardino, al vice sindaco del capoluogo, Mimmo Sabatino, e ai rappresentanti delle amministrazioni comunali dei diversi centri coinvolti.

Per accedere al servizio occorre scaricare sul proprio smartphone l'app Vaimoo Bike Sharing e registrarsi, poi sarà possibile visualizzare una mappa con le stazioni disponibili, abbonardi al servizio (sono previsti sconti del 95% per chi è in possesso dell'annuale di Atapa), prenotare uno dei mezzi e, una volta raggiunto, sbloccarlo e iniziare a usarlo. Un mezzo noleggiato in una stazione di prelievo, dovrà essere lasciato in una qualunque delle altre stazioni, dislocate dal centro alla periferia della città. «Vorremmo dare a studenti e lavoratori la possibilità di ragigungere le fermate con gli autobus e poi di muvoersi in città attraverso le e-bike», spiega il presidente Gilardino.

La mappa delle stazioni di Vercelli, Santhià, Crescentino, Trino, Saluggia e Caresanablot sono disponibili su https://vercelli.vaimoo.app. «L'iniziativa sperimentale avrà una durata di un anno» aggiunge Gilardino, augurandosi che il servizio sia apprezzato dai cittadini «e che se ne faccia un uso corretto rispettoso», aggiunge Sabatino.