Un Natale scintillante: tra luci, musica, videomapping

Un videomapping ad animare la facciata del Municipio. Luci, filodiffusione, musica, laboratori e tanti eventi di intrattenimento.

La città è pronta a brillare per Natale. Si accendono infatti i riflettori su un programma pensato per far vivere la città a bambini, famiglie e visitatori. Il cartellone degli apputamenti, che si apre sabato con l'accensione dell'albero di Natale e dell'illuminazione natalizia, è stato presentato mercoledì dai rappresentanti di Comune, Ascom, Asm-Atena, Fondazione Crv, Ance costruttori edili, Camera di Commercio, Diapsi e Ctv insieme a tutti gli attori che, in qualche misura, contribuiranno a rendere più bella e attrattiva Vercelli nel periodo natalizio.

«Quest’anno - sottolinea il vice sindaco, Domenico Sabatino - Vercelli è pronta a brillare, trasformandosi in un grande abbraccio di luci, colori e stupore. Uno sforzo che coinvolge tutti i rioni della città con iniziative dall'Isola ai Cappuccini».

Sono 350 i negozi che hanno aderito al progetto delle luminarie, autotassandosi per consentire di illuminare 41 vie con oltre 2 chilometri di fili luminosi e 80 gli esercenti hanno aderito alla filodiffusione per trasmettere le melodie più belle e far crescere l’emozione di passeggiare durante lo shopping.

«In un contesto economico difficile, com'è quello attuale si tratta di uno sforzo importante - precisa il presidente Ascom, Angelo Santarella -. Il Natale è un momento di affermazione della centralità per il commercio al dettaglio: tutti insieme abbiamo messo in campo un programma articolato che promuoveremo fuori dal contesto cittadino».

CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO DEGLI APPUNTAMENTI

Tra le novità dell'edizione 2025 ci sono: la slitta itinerante di Babbo Natale: sabato 13 e domenica 14 dicembre : Babbo Natale attraverserà le vie del centro a bordo della sua slitta scintillante, portando musica, sorrisi, biscotti, caramelle e l’atmosfera più autentica delle feste. Un appuntamento che farà sognare i bambini… e farà tornare piccini gli adulti; la grande parata natalizia: lunedì 8 dicembre alle 15 , artisti, performer e bande musicali invaderanno le vie del centro con colori, ritmo e meraviglia; i giochi di luce nella rinnovata piazza del Municipio, che debutteranno lunedì 8 dicembre alle 17.30 , per proseguire durante tutto il periodo delle feste.

Non mancherà, inoltre, l’anima solidale. CTV e Diapsi propongono laboratori per i bambini fino al 6 gennaio I in due spazi dedicati in via Vittorio Veneto e corso Libertà. Un momento di creatività, condivisione e inclusione che riscalderà il cuore e racconterà il vero spirito del Natale.

«Quest’anno Vercelli non si limita a festeggiare il Natale: lo celebra e lo vive. L’Amministrazione - continua Sabatino - invita le famiglie, i cittadini e i visitatori a partecipare: il Natale vi aspetta nelle vie illuminate della nostra città».

L’Amministrazione ringrazia per il prezioso supporto Ascom, Confcommercio, CTV, Diapsi, la Fondazione Marazzato e tutte le associazioni che organizzeranno direttamente degli eventi in luoghi diversi della città. «Il ricco programma di eventi natalizi che vivremo non sarebbe stato possibile senza l’impegno appassionato, la competenza e la generosità dei tantissimi attori che hanno lavorato fianco a fianco per la nostra città. Grazie - conclude il vicesindaco - a chi, in qualunque modo, ha scelto di donare tempo e energie per la nostra Vercelli. Ognuno ha messo un tassello. Insieme abbiamo costruito uno straordinario mosaico. I giorni di festa dimostreranno che Vercelli è forte. Fortissima. Perché insieme — e solo insieme — possiamo davvero abbattere i vecchi steccati e proiettare il nome della nostra città oltre i soliti confini».

Il sipario sul Natale 2025 si alzerà sabato 29 novembre alle 18 in piazza Cavour quando ci sarà l’accensione dell’albero e delle luci natalizie. Durante il fine settimana l’Amministrazione ricorda l'ingresso scontato, a 5 euro, alla mostra sull’Espressionismo, allestita in Arca.