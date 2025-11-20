Viabilità: in arrivo nuovi dossi rallentatraffico e attraversamenti rialzati

Dopo il via libera all’installazione di 14 specchi parabolici in altrettanti punti critici della rete viaria, prosegue il piano di interventi mirati a ridurre la velocità dei veicoli e rendere più sicuri gli attraversamenti pedonali. «Si tratta di opere concrete, puntuali ed efficaci - spiega l'assessore alla Viabilità, Paolo Campominosi - per ridurre la velocità, proteggere i pedoni, rendere più sicuri gli incroci e le strade: un lavoro che portiamo avanti senza sosta perché la sicurezza è una priorità dell'amministrazione».

Andando nel dettaglio, ecco l'elenco degli interventi.

Viale Torricelli Installazione di tre dossi rallentatori, due in corrispondenza dell’ingresso pedonale del parco Iqbal Masih (uno per ciascun senso di marcia); uno sulla carreggiata in direzione di piazza Galileo Galilei (sottopasso ferroviario, poco prima della rotatoria all’altezza dei civici 29/31).

Rialzamento degli attraversamenti pedonali alla rotatoria di piazza Galilei (entrambi i sensi di marcia) e in corrispondenza di corso Marconi.

Via Thaon de Revel Rialzamento degli attraversamenti pedonali già presenti all’altezza del civico 2; all’altezza del civico 27; all’altezza di via del Vezzolano (dove sono ubicate le scuole elementari).

Via Donato Rialzamento dell’attraversamento pedonale già esistente all’altezza del civico 21.

Corso Salamano Installazione di tre dossi rallentatori posizionati a distanza regolare lungo il controviale adiacente al cimitero di Billiemme.

Via Baratto Installazione di quattro dossi rallentatori.

«E' con un certo rammarico che l’Amministrazione deve procedere all’installazione di ulteriori dispositivi di moderazione della velocità nel controviale del cimitero di Billiemme e nell’area di parcheggio della piscina comunale al rione Concordia - conclude Campominosi -. Questa scelta si è resa inevitabile a fronte di comportamenti non sempre improntati al senso civico e al rispetto delle norme di circolazione da parte di alcuni automobilisti. La volontà di eludere i rallentatori già presenti in corso Salamano e in via Baratto, percorrendo a velocità inadeguate tratti non concepiti per il transito veloce, allo scopo di risparmiare pochi secondi, impone un intervento volto a tutelare la sicurezza di tutti gli utenti delle aree interessate».