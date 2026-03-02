Soroptimist Club al fianco dell'Associazione Insieme

Nei suoi oltre sessanta anni di storia, il Soroptimist Club di Vercelli è stato promotore di molti progetti di valore culturale e sociale che hanno lasciato un segno importante nella realtà locale. Tra questi un posto di grande rilievo è occupato dalla partecipazione, insieme al dottor Salvatore Nicoscia, alla istituzione, nel 1995, dell’Associazione Vercellese di volontariato per la cura del dolore, divenuta poi Associazione Insieme. L’Associazione, rappresentata dall’attuale presidente, dottor Massimo Cianfanelli, e dalla vicepresidente e socia fondatrice, dottoressa Marilia Bogni, sono stati ospiti della serata conviviale del Club presieduto da Patrizia Longo mercoledì 25 febbraio. E’ stata descritta la preziosa e insostituibile azione di assistenza ai malati oncologici e alle loro famiglie da parte dei volontari (medici, infermieri, autisti…), che si occupano del trasporto dei malati ai centri delle terapie (arrivando a percorrere 100.000 chilometri all’anno con le quattro vetture a disposizione dell’Associazione!), ma che soprattutto offrono conforto e ascolto, svolgendo così un servizio di solidarietà e di vicinanza che alleviano la sofferenza e donano serenità. Poiché offre un servizio totalmente gratuito, Insieme ha bisogno di donazioni e una donazione importante è venuta dall’avventura di “PandumaVercelli”, lo straordinario viaggio a bordo di una Panda del 1996 dal Giappone a Vercelli, realizzato dal dottor Gianfranco Balduzzi e dal dottor Mario Gobber nei mesi di giugno-luglio del 2025. Il resoconto di quella impresa, che ha recuperato a Nagoya l’auto guidata da Fabrizio Carrubba e Salvatore Morabito nel viaggio altrettanto straordinario “Panduma a Tokyo” dell’estate 2024, nel ricordo del volo di Francis Lombardi del 1930, è descritto nel libro A noi piace sognare, i cui proventi vengono devoluti proprio all’Associazione Insieme e che è stato presentato nella serata. Così l’appuntamento soroptimista ha visto anche il resoconto avvincente dei due coraggiosi protagonisti, applauditi per l’entusiasmo con il quale hanno compiuto un’avventura che è un autentico “gesto d’amore”.