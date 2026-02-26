Via San Paolo: tre giorni di extrasconti e promozioni

Debutta "San Paolo Days", l’iniziativa commerciale che animerà via San Paolo con tre giornate dedicate allo shopping e alle occasioni imperdibili. Da oggi a sabato i negozi aderenti proporranno promozioni speciali, sconti esclusivi e vantaggi riservati ai clienti.

«Per tre giorni, via San Paolo si trasformerà in un vero e proprio percorso di offerte pensate per valorizzare le attività del quartiere e offrire un’esperienza di acquisto ancora più conveniente», spiegano gli organizzatori. Le promozioni attive vengono proposte da "Violante": ulteriore sconto del 50% sul terzo articolo meno caro acquistato. "Il Chicco": 500 grammi di riso a scelta in omaggio con una spesa minima di 25 euro. "Da Tommy": extra sconto del 20% su tutti gli articoli, esclusi cibo e snack. "Coltelleria Ramagni": sconto del 15% su articoli mai precedentemente scontati. "La Boutique del Benessere": 10% di sconto su prodotti viso e corpo selezionati oppure promozione speciale con combo semipermanente mani e piedi e rituale di pulizia viso profonda, riservata a chi acquista prodotti o prenota servizi durante i tre giorni dell’iniziativa.

Ma le sorprese non finiscono qui. I clienti che effettueranno una spesa complessiva di almeno 50 euro nei negozi aderenti riceveranno uno sconto del 10% da utilizzare entro il 31 marzo all'Osteria Barabin, presentando lo scontrino. L’agevolazione sarà valida sull’intero tavolo. Un’occasione che unisce shopping e buona cucina, valorizzando le realtà commerciali e gastronomiche del territorio. I San Paolo Days rappresentano un’opportunità per riscoprire via San Paolo, sostenere il commercio locale e vivere tre giornate all’insegna della convenienza e della convivialità.