Fermato per un controllo, aveva merce rubata e un rasoio

Controlli mirati, da parte dei Carabinieri, nella zona di Porta Torino e, in particolare, di corso Prestinari: gli uomini dell'Arma hanno pattugliato con i carabinieri di quartiere, monitorando alcune zone considerate sensibili, vicino al centro città. Un servizio che verrà ripetuto con carattere di periodicità, a riscontro delle esigenze segnalate dai cittadini.

Sempre in città è stato denunciato un uomo, trovato in possesso di merce che poco prima era stata rubata in un supermercato. Dopo essere stato perquisito, l'uomo è stato anche trovato in possesso di 6 grammi di hashish e di un rasoio.