Pestaggio e inseguimento: momenti di paura a Crescentino

Sono in corso indagini, da parte dei Carabinieri della Stazione di Crescentino, per ricostruire la dinamica dell'aggressione e del concitato inseguimento che ne è seguito che ha coinvolto un uomo di origine egiziana residente nella cittadina. Nel tardo pomeriggio di sabato, l'uomo è stato convinto a uscire di casa, probabilmente per parlare di una questione lavorativa. Una volta uscito, l'uomo si sarebbe però trovato davanti tre o quattro persone di nazionalità rumena, che lo avrebbero aggredito, colpendolo ripetutamente. Sono seguiti momenti di paura e tensione che hanno rischiato di avere conseguenze anche per gli ignari concittadini.

Nel tentativo di sottrarsi alle botte, infatti, l’uomo è salito in auto e ha tentato di darsi alla fuga: sarebbe stato inseguito dagli aggressori che lo avrebbero anche speronato facendolo finire contro il muro di una casa, prima di darsi rapidamente alla fuga. Ferito, e scosso per l'accaduto, l'egiziano è stato soccorso e portato in ospedale dal personale del 118 mentre i Carabinieri hanno aperto un'indagine per far chiarezza sulla vicenda, ricostruendo dinamica e responsabilità.