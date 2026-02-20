Incidente sulla A4: un ferito ricoverato a Vercelli

Intervento dei Vigili del Fuoco sull’autostrada A4, all’altezza del comune di Vicolungo, per un incidente stradale che ha coinvolto un autofurgone.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco della sede centrale, che ha provveduto a estricare il conducente dal mezzo incidentato, affidandolo poi alle cure del personale sanitario. Contestualmente, i Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza l’intero scenario dell’incidente, al fine di evitare ulteriori rischi per la circolazione e per i soccorritori.

Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Vercelli in codice giallo dalla Croce Rossa di Vercelli.

Presenti sul luogo dell’incidente anche la polizia Stradale di Novara e il personale della società Autostrade, che hanno gestito la viabilità e gli adempimenti di competenza.