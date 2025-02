Addio alla maestra Rosalia: ha cresciuto generazioni di varallesi

Solare, bella, spiritosa, empatica: così era Rosalia Pizzato Grisolia. Maestra alle scuole elementari di Varallo ha cresciuto centinaia di alunni che ne ricordano l’allegria unita a un carattere fermo e autorevole (mai autoritario). Per un incidente a scuola e un’operazione mal riuscita, riportò una parziale immobilità della mano destra, ma lei non era tipo da lamentarsi, compensò con l’altra e tirò diritto. Inseparabile con l’amica e collega Mimma De Leo, anche dopo il pensionamento partecipava ad attività con i “suoi” bambini, generosa e ottimista, sapeva condividere i sogni. Sempre pronta a fare nuove esperienze, non esitava di fronte a nulla.

Frequentavamo la stessa parrucchiera, un’amica per entrambe: Claudia Bonomi, che, per quel caratteristico raccolto, scherzosamente ci chiamava le due “cofane”: bionda lei, scura io.

Rosalia, fino a quando la salute glielo consentì, si recava personalmente a scegliere i libri in biblioteca: scorrendo la sua scheda penso a quel "Gabbiano Jonathan Livingston" che se l’è caricata sulle ali, proprio come una principessa, riunendola al suo Giorgio. Rosalia insegnava a spiccare il volo e andare alla scoperta di sé stessi, a fare delle proprie diversità un punto di forza, senza pensare alle opinioni degli altri che, spesso, possono ferire la propria interiorità. Jonathan Livingston imparò velocemente a cavarsela da sé, si sentirà finalmente libero quando capirà che la perfezione non sta nel volo in sé, ma nel cogliere il segreto dell’amore: Tu, cara Rosalia ce lo hai trasmesso come un testimone prezioso. Le tue sofferenze, quest’ultima lunga attesa, sono diventate preghiere per noi che abbiamo avuto il privilegio di conoscerti e amarti.