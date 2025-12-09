Aree interne: 800mila euro alla Valsesia contro il rischio degli incendi boschivi

Sono stati assegnati alla Valsesia, nell’ambito delle aree. Il progetto “Aree Interne”, più di 800mila euro, finalizzati alla pianificazione territoriale per contrastare incendi boschivi.

«Anche in quest’ambito siamo riusciti a catalizzare fondi importanti per la tutela del territorio – commenta Francesco Pietrasanta, presidente dell’UMV – con i fondi in arrivo potremo sostenere l’impegno dei Vigili del Fuoco e delle squadre AIB della Valsesia e Valsessera, presidii riconosciuti e sempre presenti e attivi sul territorio. I fondi permetteranno di effettuare una seria e articolata attività di prevenzione degli incendi boschivi, con interventi per la riduzione dell’infiammabilità della vegetazione e per l’integrazione di punti acqua, con l’ampliamento della loro efficacia e funzionalità».

I fondi che verranno erogati copriranno spese per servizi, opere, interventi tecnici, acquisto beni e forniture: «In totale – entra nel dettaglio il presidente – in Valsesia arriveranno oltre 817mila euro, con un programma legato a servizi e opere, dove la parte preponderante riguarderà i servizi per la riduzione dell’infiammabilità dei boschi e per l’acquisto di forniture e beni che consentiranno gli interventi».

Ricordiamo che quello delle “Aree Interne” è un progetto regionale inserito nel PNRR, finalizzato a valorizzare aree un tempo ritenute marginali dal Governo centrale. La Valsesia è stata ammessa, grazie all’impegno della Regione Piemonte, a far parte di questa importante progettualità, che nel complesso porterà in valle 11 milioni di euro, finalizzati allo sviluppo socioeconomico del territorio.

«L’Unione Montana è orgogliosamente capofila nel progetto “Aree Interne” che ci vede uniti alla Valsessera per rilanciare le nostre valli – conclude Pietrasanta – sapevamo che si trattava di una grande opportunità per implementare i servizi ai cittadini su tanti fronti e, passo dopo passo, grazie ad unità di intenti e ad un grande lavoro di squadra, stiamo vedendo concretizzarsi gli obiettivi iniziali. In questo caso, il finanziamento è importantissimo perché va a tutelare uno dei più importanti patrimoni dei nostri territori: i boschi, fonte di aria pulita ma anche di energia rinnovabile».