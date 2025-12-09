 / Provincia

Aree interne: 800mila euro alla Valsesia contro il rischio degli incendi boschivi

Investimenti sul potenziamento dei punti acqua e sul sostgno a Vigili del Fuoco volontari e Aib

Sono stati assegnati alla Valsesia, nell’ambito delle aree. Il progetto “Aree Interne”, più di 800mila euro, finalizzati alla pianificazione territoriale per contrastare incendi boschivi.

«Anche in quest’ambito siamo riusciti a catalizzare fondi importanti per la tutela del territorio – commenta Francesco Pietrasanta, presidente dell’UMV – con i fondi in arrivo potremo sostenere l’impegno dei Vigili del Fuoco e delle squadre AIB della Valsesia e Valsessera, presidii riconosciuti e sempre presenti e attivi sul territorio. I fondi permetteranno di effettuare una seria e articolata attività di prevenzione degli incendi boschivi, con interventi per la riduzione dell’infiammabilità della vegetazione e per l’integrazione di punti acqua, con l’ampliamento della loro efficacia e funzionalità».

I fondi che verranno erogati copriranno spese per servizi, opere, interventi tecnici, acquisto beni e forniture: «In totale – entra nel dettaglio il presidente – in Valsesia arriveranno oltre 817mila euro, con un programma legato a servizi e opere, dove la parte preponderante riguarderà i servizi per la riduzione dell’infiammabilità dei boschi e per l’acquisto di forniture e beni che consentiranno gli interventi».

Ricordiamo che quello delle “Aree Interne” è un progetto regionale inserito nel PNRR, finalizzato a valorizzare aree un tempo ritenute marginali dal Governo centrale. La Valsesia è stata ammessa, grazie all’impegno della Regione Piemonte, a far parte di questa importante progettualità, che nel complesso porterà in valle 11 milioni di euro, finalizzati allo sviluppo socioeconomico del territorio.

«L’Unione Montana è orgogliosamente capofila nel progetto “Aree Interne” che ci vede uniti alla Valsessera per rilanciare le nostre valli – conclude Pietrasanta – sapevamo che si trattava di una grande opportunità per implementare i servizi ai cittadini su tanti fronti e,  passo dopo passo, grazie ad unità di intenti e ad un grande lavoro di squadra, stiamo vedendo concretizzarsi gli obiettivi iniziali. In questo caso, il finanziamento è importantissimo perché va a tutelare uno dei più importanti patrimoni dei nostri territori: i boschi, fonte di aria pulita ma anche di energia rinnovabile».

