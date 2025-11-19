 / Provincia

Provincia | 19 novembre 2025, 18:59

Auto in fiamme nel parcheggio Alpe Trogo

Intervento dei Vigili del Fuoco a Scopello

Nel pomeriggio di oggi 19 novembre, intorno alle 16, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta nel Comune di Scopello all’altezza del parcheggio Alpe Trogo per l'incendio di un'autovettura. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione dell'incendio e alla messa in sicurezza della zona interessata. Non si registrano feriti:  presente anche una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti di rito.

redaz

Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore