Auto in fiamme nel parcheggio Alpe Trogo

Nel pomeriggio di oggi 19 novembre, intorno alle 16, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Varallo è intervenuta nel Comune di Scopello all’altezza del parcheggio Alpe Trogo per l'incendio di un'autovettura. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa estinzione dell'incendio e alla messa in sicurezza della zona interessata. Non si registrano feriti: presente anche una pattuglia dei Carabinieri per gli accertamenti di rito.