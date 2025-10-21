Stagione sciistica, il corso degli skipass per chi abita in Valsesia

Pubblicati i prezzi degli skipass per la nuova stagione invernale, 2025-26, con il consueto sconto per i residenti del territorio. «Gli skipass dedicati ai residenti nei comuni dell’Unione Montana incentivano i valsesiani a godere appieno delle opportunità di fruizione offerte dal comprensorio Monterosa Ski e Freeride Paradise - commenta il Presidente dell’Unione Montana Valsesia, ente socio della Monterosa 2000 S.p.a. – e rappresentano un ulteriore stimolo, per chi risiede in valle, ad innamorarsi sempre più della bellezza delle nostre montagne, impegnandosi a proteggere questo meraviglioso ambiente naturale, e diventandone anche ambasciatore al difuori del nostro territorio».

Gli Ski pass sono acquistabili già dal 20 ottobre, i prezzi per residenti sono modulati su diverse categorie: Adulto Monterosa Freeride Paradise (con Indren) 590 euro, senza Indren 550 euro; Stagionali Senior (nati prima del 31 maggio 1961) 528 euro con Indren, 488 euro senza Indren; Stagionali Young (nati dopo il 31 ottobre 2001) 486 euro con Indren, 446 senza Indren; Stagionali Teen (nati dopo il 31 ottobre 2007) 310 euro senza Indren;

Stagionali Under 11 (nati dopo il 31 ottobre 2014) 90 euro; Stagionali Baby (nati dopo il 31 ottobre 2017) non contestuale 90 euro, contestuale gratuito ma non comprende l’accesso alle piste del Wold.

Incentivare la conoscenza degli sport alpini, dello sci in particolare, è un impegno che i comuni Valsesiani si sono sempre assunti, anche organizzando corsi di sci a prezzi molto convenienti, per fare in modo che tutti i bambini della valle possano frequentarli: «Per noi che viviamo in un territorio di montagna, lo sci è uno sport fondamentale – aggiunge il presidente Pietrasanta – ed in questa consapevolezza si inseriscono le tante iniziative che la maggior parte dei nostri Comuni continuano ad adottare. La Valsesia gode di un comprensorio sciistico di grande pregio, con piste adatte a sciatori di diversa abilità e con obiettivi diversi, dai più sportivi a coloro che intendono semplicemente divertirsi: è importante che i valsesiani per primi ne siano consapevoli, per questo è fondamentale consentirne la fruizione a prezzi popolari, soprattutto per quanto riguarda i più giovani».

Un’iniziativa tanto più importante se vista nell’ottica del nuovo sviluppo che il comparto sciistico valsesiano ha in programma con la realizzazione della nuova ovovia di Mera: «La prossima stagione invernale potrà contare sul nuovo impianto di Mera – conclude il Presidente – con nuove opportunità per gli sciatori e per gli amanti della neve: tutti i valsesiani devono essere “in prima fila” a sostegno di questo progetto grandioso e delle positive ricadute che avrà per l’economia dell’intera valle».