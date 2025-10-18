«Situazione indecorosa sull'Allea di Varallo»

«Passeggiando lungo l’Allea di Varallo, quella che da sempre rappresenta una delle aree più frequentate e simboliche della città, non si può fare a meno di notare in questi giorni d’autunno una mancanza generale di cura e pulizia. Il degrado che si evince oggi, venerdì 17 ottobre, soprattutto a ridosso del fine settimana, restituisce un’immagine di trascuratezza che stride con la centralità del luogo, collocato proprio di fronte al Municipio. In una stagione come quella autunnale che dovrebbe vedere una pulizia giornaliera del foliage qui come in altre parti della città». La segnalazione arriva da Carlo Stragiotti che rileva come «Non si tratti di una semplice questione estetica: l’Allea è da sempre uno spazio di incontro, di passeggio, di socialità per cittadini e turisti. Vederla in questo stato significa constatare che anche il cuore civico della città è lasciato a sé stesso».

Secondo Stragiotti la situazione sarebbe «il sintomo di una mancanza di visione e di attenzione amministrativa, soprattutto nelle piccole cose, ormai evidente. Il Comune sembra faticare sempre più a mantenere una condotta di gestione ordinaria efficiente e decorosa, come già denunciato per i Sentieri di Padre Gallino poche settimane fa. È ancor più grave che ciò accada davanti alla sede stessa del Municipio, dove dovrebbe essere più naturale dare il buon esempio. Oggi, invece, l’impressione è quella di un’Amministrazione che, non lo nascondo, rappresenta solo sé stessa. Mi auguro che la situazione possa migliorare per il bene della città - conclude - pur constatando una sempre maggior mancanza di coordinazione. O, come avanza dubbioso qualche cittadino, di fondi di bilancio per la manutenzione del decoro pubblico».