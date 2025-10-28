Tempo di esami per gli aspiranti Vigili del Fuoco volontari. Domenica 26 ottobre, al Comando di Biella, 26 neo aspiranti vigili del fuoco volontari hanno affrontato la selezione al termine del corso che, da sabato 4 ottobre, ha impegnato istruttori e discenti, per tutti i fine settimana.
Dei 26 neo Vigili del Fuoco volontari, 9 sono appartenenti al comando Provinciale di Vercelli e rispettivamente, 4 saranno impegnati nel distaccamento di Cravagliana e 5 al distaccamento di Santhià.
Provincia | 28 ottobre 2025, 08:33
Vigili del Fuoco volontari: 9 unità prendono servizio
Superati gli esami, saranno in forza ai distaccamenti di Santhià e Cravagliana
