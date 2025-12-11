Ambulatorio mobile: in quattro giorni 160 visite specialistiche ed Ecg

Sono un centinaio le persone che si sono rivolte all’Ambulatorio medico mobile nelle prime quattro giornate fra i comuni della Valsessera e della Valsesia, per un totale di circa 160 prestazioni specialistiche di screening erogate fra visite cardiologiche, ECG, visite pediatriche e oculistiche.

Il tour dell’Ambulatorio medico mobile sinora ha toccato i comuni di Coggiola, Scopello, Cellio con Breia e Cravagliana.

«Siamo soddisfatti del bilancio su queste prime giornate di sperimentazione del servizio, pensato per dare una risposta concreta a persone interessate dalla carenza dei Medici di medicina generale – commenta il direttore generale dell’Asl Vc, Marco Ricci –. In queste settimane abbiamo raccolto riscontri favorevoli da parte dell’utenza che si è rivolta all’Ambulatorio e ringraziamo gli amministratori del territorio per il supporto e l’accoglienza che hanno dedicato al personale sanitario coinvolto nel progetto. Ricordiamo che il tour dell’Ambulatorio proseguirà anche nelle prossime settimane, fino alla fine del mese di dicembre, sino a raggiungere un totale di 10 appuntamenti in cui gli specialisti a bordo offriranno visite di screening a un bacino d’utenza che in quel territorio supera i 6.500 abitanti, considerando anche i comuni limitrofi a quelli in cui è prevista la presenza diretta del mezzo».

A bordo dell’Ambulatorio vengono effettuate visite di screening e rilasciate certificazioni relative a prestazioni quali visite cardiologiche, elettrocardiogrammi, ecocardiogrammi, visite oculistiche, fundus oculi, visite ginecologiche, ecografie e pap test, oltre a visite pediatriche disponibili anche nel fine settimana.

Qui di seguito il calendario con le prossime tappe in programma: sabato 13 dicembre a Scopello: ambulatori di Ginecologia e Pediatria; mercoledì 17 dicembre a Cellio con Breia: ambulatori di Cardiologia e Oculistica; sabato 20 dicembre a Boccioleto: ambulatori di Ginecologia e Pediatria; martedì 23 dicembre a Mollia: ambulatori di Cardiologia e Oculistica; sabato 27 dicembre a Guardabosone: ambulatori di Ginecologia e Pediatria; lunedì 29 dicembre a Coggiola: ambulatori di Ginecologia.